Novo estilo de delivery é adotado na Muralha da China; veja vídeo

Já passou pela sua cabeça pedir um delivery enquanto faz uma trilha? O que parecia apenas um sonho se tornou realidade: os turistas da Grande Muralha da China agora podem receber seu almoço, entregue pelo ar.

De acordo com o New York Post, a gigante chinesa de entrega de comida, Meituan, anunciou na semana passada seu novo serviço de drones, que entregará comida, bebidas e outros produtos, como suprimentos médicos, aos clientes em uma área remota do antigo monumento nos arredores de Pequim.

A rota dos drones na Grande Muralha começa no terraço de um hotel próximo até uma torre de vigia na parte sul de Badaling, a seção mais visitada dessas imponentes fortificações que se espalham pelo norte da China. A inauguração aconteceu no ano passado. Essa área, que apresenta o seu estado original de ruínas das muralhas, normalmente enfrenta temperaturas extremas no verão.

É nesse contexto que os drones podem ser úteis, segundo Yan Yan, diretor de relações públicas do setor de drones da Meituan.

Como funciona a entrega?

PUBLICIDADE

No local da entrega, os turistas vão escanear um QR code usando seus celulares para fazer o pedido. Na sequência, os alimentos ou suprimentos serão entregues por drones em cinco minutos. O serviço receberá pedidos das 10h às 16h. Depois desse horário, os drones serão encarregados de transportar o lixo para estações de reciclagem, afirmou o relatório.

Contudo, um entregador precisa fazer o “trabalho pesado” de buscar o pedido em uma loja próxima hotel, depois é preciso prender o pacote ao drone, que voa no piloto automático até a torre de vigia, onde outro trabalhador espera para recebê-lo.