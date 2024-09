Uma ex-assessora de dois governadores de Nova York, nos Estados Unidos, foi acusada na terça-feira, 3, de atuar como uma agente ilegal do governo chinês, usando suas posições no governo estadual para avançar sutilmente a agenda de Pequim em troca de benefícios financeiros no valor de milhões de dólares. Linda Sun, que ocupou vários cargos no governo estadual de Nova York, incluindo o de vice-chefe de gabinete da governadora Kathy Hochul e oficial de diversidade do ex-governador Andrew Cuomo, foi presa na manhã de terça-feira junto com seu marido, Chris Hu, em sua casa de US$ 4 milhões, em Long Island.

PUBLICIDADE Os promotores federais disseram que Linda, a pedido de autoridades chinesas, bloqueou representantes do governo de Taiwan de terem acesso ao gabinete do governador e moldou a mensagem governamental de Nova York para alinhar com as prioridades do governo chinês, entre outras coisas. Em troca, seu marido teria recebido ajuda para suas atividades comerciais na China — um impulso financeiro que, segundo os promotores, permitiu ao casal comprar uma propriedade multimilionária em Manhasset, Nova York, um imóvel no Havaí por US$ 1,9 milhão e carros de luxo, incluindo uma Ferrari 2024, de acordo com a acusação. Linda também teria recebido presentes menores, incluindo ingressos para apresentações de uma orquestra chinesa visitante e grupos de balé, além de “patos salgados ao estilo Nanquim”, preparados pelo chef pessoal de um oficial do governo chinês e entregues à casa dos pais de Linda em Nova York.

Se verdadeiras, as alegações mostram que as autoridades chinesas foram capazes de ganhar influência nos níveis mais altos do governo estadual em Nova York por quase uma década. “Como alegado, enquanto aparentava servir ao povo de Nova York como vice-chefe de gabinete na Câmara Executiva do Estado de Nova York, a ré e seu marido, na verdade, trabalharam para promover os interesses do governo chinês e do Partido Comunista Chinês”, disse o Procurador dos EUA, Breon Peace. “O esquema ilícito enriqueceu a família da ré em milhões de dólares.”

Linda Sun, deixa o Tribunal Federal de Brooklyn após sua acusação. Foto: Corey Sipkin/AP

Linda e Chris Hu se declararam inocentes durante uma audiência inicial na tarde de terça-feira no Brooklyn e serão liberados sob fiança. Linda foi proibida de ter qualquer contato com o consulado e a missão da República Popular da China. “Estamos ansiosos para enfrentar essas acusações no tribunal. Nossa cliente está compreensivelmente chateada com essas acusações”, disse o advogado de Linda, Jarrod Schaeffer.

O caso faz parte de um esforço mais amplo do Departamento de Justiça para eliminar agentes secretos do governo chinês operando nos EUA. Nos últimos anos, as autoridades federais acusaram cidadãos chineses não apenas de avançar clandestinamente os interesses de Pequim, mas também de assediar e intimidar dissidentes em nome do governo. No ano passado, o Departamento de Justiça acusou um par de homens de estabelecer uma estação secreta de polícia na cidade de Nova York sob a direção e controle do governo chinês.

Linda, uma cidadã americana naturalizada nascida na China, trabalhou no governo estadual por cerca de 15 anos, ocupando cargos na administração de Cuomo e eventualmente tornando-se vice-chefe de gabinete de Hochul, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Em novembro de 2022, ela assumiu um cargo no Departamento de Trabalho de Nova York, como vice-comissária para desenvolvimento de negócios estratégicos, mas deixou esse cargo meses depois, em março de 2023, segundo o perfil.

Em um comunicado, um porta-voz do escritório de Hochul disse que a administração demitiu Linda Sun após “descobrir evidências de má conduta”. “Essa pessoa foi contratada pela Câmara Executiva há mais de uma década. Encerramos seu contrato em março de 2023 após descobrir evidências de má conduta, imediatamente reportamos suas ações às autoridades e assistimos as autoridades durante todo o processo”, diz o comunicado.

A acusação disse que, entre outras coisas, Linda trabalhou para garantir que representantes do governo de Taiwan não pudessem se encontrar com altos funcionários do estado de Nova York. O governo chinês considera Taiwan como parte da China. Também descreveu uma série de trocas que Linda teve com oficiais do Consulado Chinês em Nova York em janeiro de 2021, quando Cuomo ainda era governador e Hochul era vice-governadora. Nenhum dos líderes é nomeado no documento, mas são referidos como “Político-1″ e “Político-2.”

Após o pedido de oficiais chineses para um vídeo do Ano Novo Lunar do governador, Linda disse que Hochul provavelmente poderia fazer isso e pediu “pontos de discussão sobre coisas que você gostaria que ela mencionasse.” “Principalmente votos de boas festas e esperança de amizade e cooperação. Nada muito político”, disse um oficial a ela, de acordo com a acusação.

Linda mais tarde disse a um oficial diferente que havia discutido com o redator de discursos de Hochul sobre o rascunho, porque o redator insistia em mencionar a “situação dos uigures” na China. Ela prometeu que não deixaria isso acontecer e o discurso final não mencionou a minoria étnica muçulmana, de acordo com a acusação.

As supostas atividades de Linda Sun em Nova York pavimentaram o caminho para negócios lucrativos para seu marido, Chris Hu, na China, disseram os promotores, incluindo discussões sobre um empreendimento para exportar frutos do mar congelados para a China. Hu então tentou ocultar os ganhos por meio de vários métodos nos EUA, segundo a acusação. Na audiência, o assistente do Procurador dos EUA, Alexander Solomon, disse que havia uma "multidão de entidades de fachada e negócios" usados nos crimes, acrescentando: "Isso não é uma fraude financeira comum." O FBI investigou a casa multimilionária do casal em Manhasset no final de julho, mas recusou-se a divulgar detalhes na época. Linda Sun é acusada de violar o Foreign Agents Registration Act (Lei de Registro de Agentes Estrangeiros), de lavagem de dinheiro e de ajudar pessoas a cometer fraude de visto e entrar ilegalmente nos EUA. Hu é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude bancária e uso indevido de meios de identificação. Nenhum deles foi acusado de espionagem.

O porta-voz de Cuomo, Rich Azzopardi, minimizou o alcance de Linda Sun na administração do ex-governador, dizendo que ela “trabalhou em alguns poucos órgãos e foi uma das muitas relações comunitárias que teve pouco ou nenhum contato com o governador.” Linda e Hu vivem em uma comunidade fechada em Long Island chamada Stone Hill. O casal comprou a casa em 2021, mas a colocou em um trust no início deste ano, mostram os registros. / AP