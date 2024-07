Impressora 3D de alimentos: assista a vídeo da impressão de um chocolate

A tecnologia está mais avançada do que imaginamos, beneficiando não apenas áreas como a medicina, mas também a gastronomia em diversos aspectos, proporcionando facilidade, rapidez e outros fatores que influenciam as receitas. Os alimentos bioimpressos são um exemplo de como a tecnologia pode ser inovadora neste campo. O interessante é que, com habilidade, a impressora 3D de alimentos produz alimentos à base de proteínas isoladas, o que permite que texturas, composições e sabores sejam muito bem elaborados, e o melhor, semelhantes aos originais, como um delicioso chocolate.

A 3Dnatives publicou um vídeo que mostra exatamente como ocorre esse processo, moldando o chocolate em diferentes formas, texturas e até sabores, conforme o desejado. Isso significa que há muitas as possibilidades que, quando combinadas com criatividade, podem surpreender.

A impressora 3D substitui o trabalho humano?

A matéria de Gabriel Assumpção ao Paladar discute esse tema com base em opiniões e testes de pesquisadores da Universidade de Columbia sobre a tecnologia no mundo culinário. A pesquisa sugere que, apesar de ser uma máquina promissora e precisa, ela não substitui o conhecimento humano. Leia mais sobre o assunto aqui.

Printer Chef: você conhece?

A Printer Chef é uma competição que ocorreu no mês de julho de 2024 no Expo Center Norte (São Paulo), durante a 16ª edição da Campus Party Brasil. O objetivo foi valorizar estudantes de gastronomia que dominem a produção de receitas com alimentos bioimpressos, mostrando como o trabalho humano pode ser combinado ao de máquinas para transformar a gastronomia.

Laboratório desenvolve rótulo para resfriar cervejas em 12 minutos

Como mencionado anteriormente, a tecnologia permite muitas possibilidades e praticidades. Um laboratório português criou o GELA Cooling, um sistema que resfria a cerveja em cerca de 12 minutos, beneficiando o campo das bebidas.

Para realizar esse processo, é necessário molhar a garrafa em água e colocá-la no freezer específico. Em 12 minutos, a bebida atinge a temperatura ideal para consumo. Confira detalhes dessa criação inovadora neste link.