Vídeo: influenciador ensina receita de cookie de “É assim que acaba”, filme com Blake Lively

O filme ”É assim que acaba”, estrelado pela atriz Blake Lively e Justin Baldoni, que também é o diretor, estreou nesta última quinta-feira, 8, nos cinemas brasileiros e desde então não saiu dos assuntos mais comentados das redes sociais. A trama, que é baseada no sucesso da editora Record de mesmo nome, escrito pela autora Colleen Hoover, retrata violência doméstica.

O sucesso é implacável, segundo um levantamento realizado pela Nielsen BookScan para o Estadão, a obra foi o livro mais vendido de 2022. Enquanto, no ano seguinte, foi superado apenas pela sua sequência, É Assim Que Começa (Galera Record, 2022).

Contudo, mesmo com o sucesso do livro e do filme, o título está carregado de polêmicas envolvendo a escrita da autora que alguns defendem que o tema da violência doméstica ajuda leitores a entender a situação a partir da perspectiva de uma vítima. Enquanto, outros acreditam que a autora acabou romantizando a violência sofrida pela sua protagonista Lily Bloom - no filme, interpretada pela Blake.

A adaptação cinematográfica do livro parece tentar amenizar algumas das questões do livro. Inclusive, na escolha dos atores principais já que o elenco é “mais velho” do que os personagens descritos na obra literária. A própria autora afirmou ao Today Show que a escolha foi feita para “corrigir” um erro que ela cometeu ao escrever o livro.

Confira o trailer

Cookies do Atlas

Contudo, mesmo com as polêmicas, tanto no livro quanto no filme, uma cena específica é a favorita de alguns leitores. Trata-se de um momento no passado das personagens, em que, Lily, personagem principal, e Atlas, seu primeiro amor, fazem cookies. Na cena, Atlas fala para Lily que está fazendo um cookie de chocolate escuro com marshmallow.

Aprenda receita com o Thiago Valente, influenciador de livros:

Cookies de chocolate

Cookie de chocolate servido no King of the Fork, em Pinheiros Foto: Paulo Filho

Aprenda também mais três receitas de cookies aprovadas pelo Paladar. Em primeiro lugar, uma clássica de chocolate. Os cookies levam cacau em pó, chocolate meio amargo em derretido e em pedaços. Confira receita completa aqui.

Cookie clássico

Delicioso cookie Foto: Ana Schad

Nessa outra receita, você vai aprender um verdadeiro cookie britânico, em apenas nove passos seus familiares se sentiram na própria sala de estar da rainha. Veja a receita completa neste link.

Cookies de chocolate amargo da Rapunzel

Aprenda a fazer os cookies de baunilha macios com gotas de chocolate do filme 'Enrolados' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Por fim, saindo um pouco de ”É assim que acaba” e se dirigindo para um clássico da Disney, aprendemos o cookie que a princesa de Enrolados mostra durante a música “Quando minha vida vai começar”, extremamente macios por dentro e com muitas gotas de chocolate amargo no recheio e por fora. Veja mais neste link.