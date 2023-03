Aprenda a fazer os cookies de baunilha macios com gotas de chocolate do filme 'Enrolados' Foto: Taba Benedicto | Estadão Por Redação Paladar Cookies de chocolate amargo da Rapunzel Cookies extremamente macios por dentro e com muitas gotas de chocolate amargo no recheio e por fora; aprenda a receita do chef Cesar Yukio Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

Fazendo todo dia a mesma coisa, um dos hobbies de Rapunzel, mostrado durante a música ‘Quando a Minha Vida Vai Começar’, é fazer cookies. O fato é que quando ela aparece com aquela bandeja de cookies de chocolate quentinhos que acabaram de sair do forno, dá água na boca, né? Pois o chef Cesar Yukio preparou uma receita de cookies com gotas de chocolate amargo e bem fofinhos para te ajudar a trazer o doce para a realidade. Esta receita é muito simples de fazer e rende 5 cookies de baunilha macios, grandes e com bastante gotas de chocolate.