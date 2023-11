Jabuticaba: saiba a melhor forma de conservar a fruta

De cor escura, polpa macia e sabor adocicado, a jabuticaba é uma fruta típica da mata atlântica e tem história no Brasil, visto que, além de integrar sucos, vinhos, doces e outros pratos ela aparece até mesmo nos clássico universo do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, criado por Monteiro Lobato.

A fruta costuma entrar na época de colheita entre os meses de agosto e novembro, e é amplamente consumida na estação mais quente do ano, servindo de base para as mais difersas receitas, como licores e até mesmo acompanhando comidas salgadas.

E como qualquer alimento, a jabuticaba requer cuidados específicos na etapa de limpeza e conservação. Algumas técnicas podem ampliar sua duração, se bem executadas, mantendo sabor e textura agradáveis. Quer aprender? Veja as dicas descritas aqui.

Receitas testadas e aprovadas

