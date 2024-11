Nesta quinta-feira, 28, foi ao ar o quarto episódio de MasterChef Confeitaria, com a participação de confeiteiros profissionais. A competição foi temática de Natal e Maria Eugênia foi a eliminada da noite.

Primeira prova

Na primeira prova, os profissionais precisaram montar guirlandas de Natal comestíveis. Durante o desafio, o clima de tensão tomou conta da cozinha, já que além de lindo e enfeitado, o doce precisava parecer um objeto decorativo de verdade. Os confeiteiros com as melhores guirlandas subiram para o mezanino, enquanto aqueles com os doces menos reais foram direto para a fase de eliminação.

Prova de eliminação

Durante a prova decisiva, os competidores se depararam com três clássicos salgados. Os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça explicaram que eles teriam que elaborar um doce inspirado em receitas salgadas, mantendo as características do preparo original. Após a degustação das sobremesas, Maria Eugênia deixou a competição por ter um problema técnico com a sua criação.

Relembre o 3º episódio

No terceiro episódio, durante o primeiro desafio da noite, os competidores foram divididos em duas equipes e enfrentaram uma vitrine de sobremesas. Cada time precisou fazer, pelo menos, cinco iguarias diferentes, sendo obrigatório o uso de três tipos de massas, um doce com mousse, um com creme e um com decoração em chocolate.

Já no desafio da eliminação, foram apresentados doces turcos e eles precisaram criar uma espécie de fusão, harmonizando sobremesas do Brasil com as da Turquia em uma única receita. Ale Sotero acabou sendo eliminado do MasterChef Confeitaria após não entregar o resultado esperado pelos jurados. Confira aqui.