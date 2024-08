As 3 melhores formas de fazer kibe frito

É possível encontrar no Brasil alguns restaurantes que destacam a culinária árabe no cardápio e, entre as opções, provavelmente você encontrará o kibe frito, que é mais considerado um petisco.

Esse alimento é um dos mais conhecidos e servidos nesses locais, nesse caso com uma casquinha crocante e um interior que desmancha na boca, sem contar os temperos acentuados que dão um toque especial.

Estamos falando da versão tradicional, no entanto existem outras que não deixam de ser kibe frito, mas ganham toques particulares e autênticos em cada mordida. O Caderno de Receitas do Paladar reuniu receitas de kibe frito elaboradas por chefs, evidenciando as melhores formas de fazer kibe frito:

Kibe de bacalhau

Você já ouviu falar nessa versão de kibe? Nada mais é do que, na massa, a substituição da carne bovina pelo bacalhau, diferenciando a receita. Os bolinhos são moldados e fritos até ficarem dourados e crocantes, com um sabor especial. Veja a receita completa aqui.

Veja cinco jeitos de fazer kibe. Foto: Pedro Ferrarezzi/Divulgação

Kibe do Make Hommus. Not War

O kibe elaborado pelo chef Fred Caffarena, do Make Hommus. Not War, inclui alguns truques especiais para que, ao final, esteja leve e com uma massa firme, mas que derrete na boca. Aprenda como trabalhar o recheio, a massa, a montagem e a fritura. Veja a receita completa aqui.

Receita de kibe frito do restaurante Make Hommus. Foto: Pedro Ferrarezzi/Divulgação

Kibe com massa de arroz e batata

Nessa versão, o grande destaque é o diferencial da massa, que não é preparada com trigo e carne, mas sim com arroz e batata. Essa receita fácil leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente: em apenas sete passos. Veja a receita completa aqui.

Veja como fazer uma receita fácil de massa de kibe com arroz. Foto: Mariana Veltri/Divulgação

Pratos típicos árabes para fazer em casa

O kibe frito é um dos pratos típicos da culinária árabe, mas existem outros que podem ser preparados em casa. Eles geralmente incluem temperos acentuados, ingredientes diversos e diferentes formas de preparo que te ajudam a experimentar e explorar comidas de outros países. Veja outras receitas de pratos típicos árabes aqui.