3 dicas para fazer o lombo perfeito nas festas de fim de ano

No fim de ano, o lombo surge como uma das principais opções para quem deseja preparar uma mesa generosa para amigos e família. Ele combina com farofa, saladas, abacaxi e outros complementos típicos da época, ganhando ainda mais pontos.





No entanto, para preparar o lombo perfeito, algumas dicas podem ser bem-vindas, afinal, ele deve ter equilíbrio entre textura, gordura, sabor e até aroma, tudo adquirido durante o passo a passo.

Para ter em mãos dicas para fazer lombo em casa, Paladar consultou o chef Paulo Neves, da Ghee Banqueteria, que falou mais detalhes do assunto e também respondeu dúvidas frequentes. Confira abaixo:

3 dicas para preparar lombo

Marinar: é melhor marinar o lombo um dia antes, especialmente com vinho. O que mais usar? Faça esse processo com alecrim, alho, cebola, louro, sal grosso, vinho tinto e branco e pimenta do reino. Temperatura: quando colocar o lombo no forno médio, primeiro a temperatura deve atingir 160ºC, e depois aumentar para 180ºC, não indo direto em um número mais alto. Líquido: para engrossar o líquido do lombo, que ajuda a garantir a suculência, você pode usar miolo de pão e um pouco de manteiga, até que fique na textura desejada.

Receitas com lombo

Você pode conferir mais dicas para preparar o lombo e outras dúvidas, como a diferença com o pernil e melhores acompanhamentos, na matéria completa. Abaixo, veja duas receitas com lombo:

Lombo recheado com linguiça

Uma dica é retirar o lombo do forno e deixar descansar por 10 minutos antes de fatiar, garantindo toda sua suculência, boa textura e sabor. Veja a receita completa aqui.

Prato lombo recheado com linguiça. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Lombo com laranja-bahia

O toque de laranja no lombo faz toda a diferença, pois adiciona um sabor mais intenso. Apesar desse prato combinar com qualquer época, vai bem especialmente no verão. Veja a receita completa aqui.