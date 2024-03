L’OR Espresso firma parceria com a Ferrari; saiba mais

A L’OR Espresso, integrante do grupo JDE Peet’s no Brasil, anunciou em seu Instagram o início de uma nova jornada após firmar uma parceria global com a Ferrari Hypercar.

O objetivo é unir duas paixões -café e esporte- no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), de corridas automobilísticas. Conforme destacado no artigo de Ensei Neto, uma linha específica ainda será desenvolvida.

No entanto, a proposta vai além, visando personalizar toda essa parceria para os momentos das corridas, investimentos em design, entre outros aspectos.

A legenda do post anuncia: “Prepare-se para um blend requintado, impulsionado por valores compartilhados como paixão e o requinte pelo design que farão a equipe Ferrari e fãs ao redor do mundo acelerarem os sentidos”. Leia o conteúdo completo.