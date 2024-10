Macarrão: você coloca óleo na água? Veja porque isso é um erro

Quem não ama macarrão? A massa nasceu na China, popularizou-se na Itália e ganhou as cozinhas do mundo inteiro. Seja rigatoni, linguine ou farfalle e com molho branco, vermelho ou ao alho e óleo, o macarrão é super versátil e fácil de preparar.

Pela popularidade, o macarrão também passa por muitas inverdades no mundo da culinária. Por exemplo, óleo no macarrão: mito ou verdade? Mito! Esse é um dos boatos mais difundidos no mundo da cozinha doméstica. Entenda mais sobre.

Por que não colocar óleo na massa?

Muitas pessoas colocam óleo na água fervente, para evitar que a massa grude durante o cozimento. Isso não é somente desnecessário, como também prejudica o macarrão. Qualquer tipo de gordura, seja óleo, azeite ou manteiga, não é aconselhável.

O óleo cria uma película de proteção na massa, afetando a textura. Além disso, depois de pronto, o macarrão não consegue aderir totalmente ao molho. Para cozinhar o macarrão, água fervente com sal é mais do que suficiente. Saiba mais sobre essa e outras dicas para preparar a massa perfeita em matéria do Estadão.

Rigatoni alla vodca Foto: Alene Pierro/ Adobe Stock

Popular nos restaurantes ítalo-americanos de Nova York, o rigatoni alla vodka é um sucesso. O molho clássico usa molho de tomate, creme de leite fresco e um shot de vodka. Depois, é só soltar a imaginação no preparo.

Existem versões acompanhadas de frango, bacon e até salmão defumado. O prato chama atenção, principalmente, pela praticidade no preparo. Em menos de 15 minutos, já está pronto. Confira a receita, na versão do chef Gabriel Marques, do Nonna Rosa, também entram algumas folhas de rúcula selvagem, para trazer frescor.