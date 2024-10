A bebida da moda, o matcha tem caído cada vez mais no gosto dos consumidores, podendo ser encontrado em cafeterias e até mesmo em estabelecimentos especializados, onde a matéria-prima é utilizada em diferentes receitas, como tortas, bolos e até mesmo massas. No entanto, não é apenas a coloração verde e o sabor que fazem sucesso, os benefícios do matcha já são conhecidos e têm atraído muitas pessoas.

O que é matcha?

O matcha é o irmão fortificado do chá verde. Ele é feito das folhas da planta camellia sinensis cultivadas na sombra, que são colhidas, cozidas a vapor e, em seguida, secas antes de serem moídas em um pó fino. Após passar por esse processo, o matcha pode ser utilizado na cozinha de várias formas, seja com água quente em um chá ou como parte principal de uma receita mais elaborada.

Benefícios do matcha

Extremamente rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, o matcha é ingrediente completo quando se trata da saúde. Confira os oito benefícios do matcha, listados pela editoria de Saúde do Estadão.

PUBLICIDADE

Antioxidantes: o matcha tem alta concentração de antioxidantes, especialmente catequinas, que são conhecidas por proteger contra danos celulares e podem ajudar a reduzir o risco de doenças. L-teanina: possui esse aminoácido que já foi associado ao relaxamento, à melhora do humor e à redução do estresse. Também ajuda a aumentar a atenção e função cognitiva, além de equilibrar o possível efeito de “queda” da cafeína. Fibras: o matcha ainda é uma boa fonte de fibras, substâncias capazes de auxiliar na digestão e promover movimentos intestinais regulares. Vitaminas e minerais: é uma boa fonte de vitaminas A e C, assim como de minerais como potássio e ferro. Controle do peso: os polifenóis no matcha ainda podem aumentar o metabolismo e ajudar na perda de peso. Saúde do fígado: o chá também tem efeitos protetores do fígado, já que pode ajudar a reduzir danos causados por toxinas. Saúde do coração: ele é capaz de reduzir a pressão arterial e melhorar os níveis de colesterol no sangue. Saúde cerebral: um estudo descobriu que o consumo de dois gramas de pó de chá verde diariamente por três meses contribui para a função cerebral de adultos mais velhos.

Receitas com matcha

O matcha pode conferir sabor e cor a diversos alimentos, como pães, bolos, sorvetes e outros. Também dá para usar o chá verde fortificado em smoothies, sucos e bebidas energéticas. Confira abaixo algumas sugestões:

Cookie levain de matcha com uvas passas e castanha-de-caju

Cookies de matcha com uva-passa e castanha-de-caju Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

PUBLICIDADE

Essa receita da Verônica Kim, da Kim Confeitaria, é de um biscoito perfeito para quem gosta de matcha. O cookie também leva uvas passas e castanha-de-caju. Veja a receita completa.

Torta cremosa de matcha

Torta cremosa de matcha no estilo cheesecake Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Mais uma opção doce, essa torta imita um cheesecake, só que feito com matcha, que pode ser decorada com morangos ou outras frutas de sua preferência. Veja a receita completa.

Nhoque de matcha

PUBLICIDADE

Nhoque de matcha Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Batatas combinam muito com matcha, especialmente se for em um nhoque. Esse preparo tem como tempero principal o pozinho verde, sendo ideal para um almoço ou jantar nutritivo, podendo aproveitar todos os benefícios do matcha. Veja a receita completa.