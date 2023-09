Maior coxinha do Brasil estará em festival com entrada gratuita

Uma coxinha de 76kg e quase um metro de altura, estará presente no Festival de Comidas Gigantes, no Guarujá, no litoral paulista. O evento é realizado de 12 a 15 de outubro, e a entrada é gratuita.

O festival que será na Praça Horácio Lafer, contará com comidas em tamanhos enormes e uma variedade de doces. Além disso, também terão comidas em tamanhos convencionais e rótulos de cervejas artesanais.

Segundo A Tribuna, para a montagem da mega coxinha, é necessário um esquema diferente. Por isso, é necessário fazer a encomenda com antecedência, para quem decidir comprar fora do festival, na Baca Salgados. Além disso, para fritar o salgado, é necessário um banho de óleo por 40 minutos, e ela é transportada em um carrinho.

