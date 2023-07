SP terá o Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal

O Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal acontece nos dias 2 e 3 de setembro no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo.

Com entrada gratuita e pet friendly, o evento conta com mais de 40 opções de pastéis e coxinhas, sendo eles doces e salgados. O festival ainda terá 14 cervejarias artesanais, com preços que variam entre R$15,00 e R$80,00 para cervejas de 300 ml a 1L.

Além de trazer algumas das principais paixões gastronômicas do Brasil,o evento terá uma praça de alimentação com sanduíches variados, pratos das culinárias baiana e opções vegetarianas. O festival contará também com shows gratuitos, mini shopping de moda, arte e design, e recreação para as crianças.

Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal Foto: Rafael Guirro Photo

Menu

Cerveja artesanal

BAROSSA

Estilos Barossa PILSEN, WEISS, SAISON e SAISON LICHIA

Copos 300 ml: R$ 12,00

Copos 400 ml: R$ 15,00

Copos 500 ml: R$ 18,00

PET 1 Litros: R$ 36,00

Garrafas: Preço R$ 19,00

Pastel

PASTEL NO TRUCK

PASTEL TRADICIONAL- R$15,00

Pastel de carne

Pastel de queijo

Pastel de presunto e queijo

Pastel de frango

Pastel de calabresa

Pastel de carne com queijo

Pastel de pizza

Pastel Palmito

Pastel de milho

Coxinha

LAMBUZA BISTRÔ

Coxinha de costela – R$ 12,00

Coxinha de queijo premiada – R$ 12,00

Coxinha de frango – R$ 12,00

Coxinha de frango com requeijão – R$ 12,00

Coxinha gratinada de frango, cheddar e bacon – R$ 18,90

Coxinha gratinada de frango, requeijão e bacon – R$ 18,90

Serviço

2 e 3 de setembro (sábado e domingo), das 11h às 21h.

Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - Praça da Sombra, portões 2 e 5.