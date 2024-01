Manteiga: qual foi a melhor marca eleita pelo teste do Paladar?

Características como uma textura aparentemente gordurosa e cremosa, além do sabor de leite, são essenciais para definir uma manteiga de qualidade. Para identificar as melhores do mercado, o Paladar testou 11 marcas e elegeu a President em primeiro lugar no pódio.

Com a ajuda de 5 especialistas, a avaliação aconteceu com modelos sem sal e de modalidades tanto nacionais quanto internacionais. Para o resultado, aroma, sabor e textura foram levados em consideração e puderam formar o ranking de 7 exemplares que estão disponíveis nos supermercados.

Conforme o júri especializado descreveu na matéria completa de Renata Mesquita, a President se destacou principalmente pelo sabor particular na degustação, que consegue atrair o ácido e frutado ao mesmo tempo.

Além disso, sua cremosidade chamou a atenção enquanto o ingrediente se mostrou refrigerado -o que pode resultar em uma consistência mais dura, mas não aconteceu. “Tem tudo o que se espera de uma manteiga sem sal”, revela a conclusão dos especialistas.