Testamos 16 marcas de pão de mel; conheça a 2ª melhor

Entre os povos egípcios, romanos e russos do século 10, há registros de receitas de uma massa com farinha, mel e suco de frutas, o que indica a possível origem do pão de mel. Desde então, essa massa com um ingrediente como protagonista ganhou popularidade e diferentes versões.

Com isso, surgiram várias marcas de pão de mel nos supermercados, e ele também é encontrado em outros estabelecimentos, como padarias. Mas será que todas as marcas entregam qualidade? O Paladar convidou especialistas para responder a essa pergunta.

Teste às cegas

Foram selecionadas 16 marcas de pão de mel do mercado, sem recheio, para avaliação dos especialistas. Elas foram experimentadas às cegas, ou seja, sem que os jurados soubessem quais estavam saboreando, garantindo um resultado imparcial.

Dessa forma, o objetivo era identificar marcas que oferecem a qualidade esperada de um pão de mel. O ranking completo revelou as melhores marcas de pão de mel do mercado, com uma em destaque no segundo lugar.

2º lugar: Casa Suíça

Essa marca conquistou o segundo lugar pela presença de mel em cada mordida, assim como a umidade acentuada na massa, coberta por uma cobertura equilibrada de chocolate. Os especialistas também notaram um gosto alcoólico nesse pão de mel.

Casa Suíca ficou em segundo lugar no Teste de Pão de Mel. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pódio completo

A Casa Suíça ficou em segundo lugar nesse teste, mas o pódio completo possui três marcas em destaque. Em terceiro lugar, a Bauducco foi elogiada pelo aroma de especiarias e equilíbrio no dulçor.

Enquanto isso, apenas uma marca saiu como campeã e recebeu o Selo Paladar: Dulca. O pão de mel dessa marca apresentou bom chocolate, mel evidente e uma massa molhadinha, formando o conjunto perfeito. Veja o teste completo.

Selo Paladar

O Selo Paladar dos testes comprova a qualidade dos produtos disponíveis nos supermercados com base nas opiniões de especialistas sobre diversos rótulos, assim como o pão de mel. Você pode conferir outros testes.