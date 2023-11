O ranking internacional TasteAtlas elegeu os 100 melhores pratos fritos do mundo e nenhuma receita brasileira foi incluída no Top10. A coxinha passou raspando e conquistou o 11° lugar, com 4,5 estrelas, mas não foi suficiente para desbancar o Katsudon, costela suína empanada do Japão.

O pastel e o acarajé também não conseguiram posições muito altas. O pastel ficou na 14ª posição da lista, alcançando o Top15. No entanto, o acarajé baiano ficou lá embaixo, no 60° lugar, com 4,2 pontos.

As delícias brasileiras foram desbancadas por croquetas espanholas, frango frito japonês, pastel folhado de curry da Índia e muito mais. Quer saber quais são as 10 melhores frituras do mundo? Confira aqui.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

PUBLICIDADE

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.