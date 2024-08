A participante Laura, do MasterChef 2024, até pode ser a queridinha de muitos fãs, mas alguns telespectadores têm acusado a cozinheira amadora de ser arrogante. As críticas começaram após ir ao ar o décimo episódio, quando a participante achou que José Roberto teria copiado a sua ideia de receita (um sanduíche de moqueca).

Já na última semana, quando foi exibido o décimo primeiro episódio, as críticas vieram na prova de eliminação, quando os competidores precisaram fazer um pani puri. Laura acabou fazendo seu prato da forma errada e, mesmo sendo alertada pelos colegas, seguiu com seu preparo e quase acabou eliminada.

Laura rebate críticas

Ao Band.com.br, Laura explicou suas reações. “Quanto ao episódio dos sanduíches de moqueca, a minha interpretação é que é muito difícil manter a serenidade em meio a uma competição”, afirmou. “Acho que na cozinha a gente está sujeito a ter ideias semelhantes”. Ainda assim, ela confessou ter ficado chateada com José Roberto: “Fiquei surpresa por eu ter me aberto com ele, e ele não ter me falado a ideia dele.”

Participante quase é eliminada

Na prova de eliminação do 11º episódio, Laura errou na hora de fazer seu pani puri e ao invés de fritar a massa para depois recheá-la, a participante recheou e fritou, assim como um pastel tradicional. Ela só percebeu o erro durante a avaliação dos jurados.

Quem foi o eliminado do 11º episódio

Para a prova de eliminação, o programa decidiu trazer um pouco da cultura indiana com o pani puri, um prato típico de rua no país. Alguns competidores conseguiram entregar um prato saboroso com ingredientes potentes, enquanto outros deixaram a desejar. Ao final do episódio, Larissa foi a eliminada por apresentar um prato que não agradou os chefs.

A influenciadora digital Lorrane Silva, conhecida como ‘’pequena Lô'’, foi a convidada especial da noite e também experimentou os pratos do desafio de eliminação e deu suas opiniões sobre as receitas dos cozinheiros amadores do MasterChef 2024.