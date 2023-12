MasterChef abre incrições para 2024; quem pode participar?

A gastronomia faz parte de momentos importantes para muitas famílias, que acabam passando conhecimentos de gerações em gerações. Por isso, o MasterChef Brasil faz tanto sucesso entre diferentes faixas etárias.

Com isso em mente, não é à toa que os chefs que fizeram parte da avaliação de pratos se tornaram tão queridos, já que a oportunidade traz aprendizados, novas vivências, experiências culinárias com ingredientes diversos e desafios de tirar o fôlego.

O mais interessante é que as portas foram abertas não somente para os profissionais gastronômicos, mas para aquelas pessoas que levam jeito para cozinhar e acabam praticando diariamente as refeições como um hobby.

Para ambos, o processo de inscrição para o ano de 2024 já está aberto e será realizado no site oficial da Band, que é responsável por toda a exibição da programação culinária amadora ou não.

Assim, de acordo com o portal da Band, se você é maior de idade, embarque nessa aventura que envolve também o envio de um vídeo de apresentação, isso porque as gravações devem começar no início do ano, como reforça o portal O Planeta TV.