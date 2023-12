MasterChef+: Situação no programa faz Helena Rizzo considerar ‘demissão’

Helena Rizzo anunciou durante o 3º episódio do MasterChef+ que pensa em pedir demissão do programa, o que deixou os telespectadores angustiados. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira da jurada, que lamentou ter que revelar os eliminados da semana.

“Eu vou pedir demissão do MasterChef porque eu não quero mandar nenhum de vocês embora”, disse a chef, conforme o Band.com.br.

Na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram uma hora para fazer a receita salgada. Os participantes autores dos dois piores pratos deixaram a competição.

“Muito rápido esse MasterChef+. A gente tem só uma palinha de cada um de vocês e fica com vontade de ver mais e provar mais, porque a gente se inspira em vocês, mas esse é o jogo”, completou Helena.

Após o discurso da jurada, os cozinheiros que acabaram deixando a disputa foram Elisiário e Ricardo. Os dois levaram a pior no desafio de preparar um rocambole de carne e entregaram o prato com a carne crua.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões e dicas de pratos deliciosos aqui.