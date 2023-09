MasterChef Brasil: Relembre as provas mais icônicas do programa

No MasterChef Brasil 2023 restam apenas 5 participantes, e nesse clima de semifinal, é hora de recapitular os momentos mais icônicos. O programa já completou 10 anos de exibição no Brasil e é um dos maiores nomes do seu seguimento, ganhando variações na categoria profissional e júnior, revelando grandes chefs e aproximando cada vez mais o público do mundo da gastronomia.

Todas as edições contaram com provas e desafios eletrizantes, que ficaram mais criativas e complexas ano após ano. Veja, abaixo, as dinâmicas que renderam o maior sucesso no programa:

Caixa Misteriosa

Nessa prova, os competidores da 10ª temporada tiveram de criar um prato utilizando ingredientes desconhecidos e receberam instruções de grandes profissionais da cozinha.

Prova de Reprodução

Nesse episódio, os cozinheiros do MasterChef 2023 precisaram reproduzir com exatidão a complexa sobremesa da chef e jurada Helena Rizzo, batizada de ‘Da lama ao caos’.

Desafio de Equipes

Na 6ª temporada, os participantes foram divididos dois times e, juntos, tiveram de trabalhar para preparar uma refeição para um grande público.

Repescagem

No episódio 12 da temporada atual, competidores eliminados tiveram outra chance de retornar ao programa.

Prova com Celebridades

O episódio 23 do MasterChef 2021, cuja campeã foi Isabella Scherer, contou com a presença de uma das cantoras mais famosas do país: Pabllo Vittar, que experimentou o prato dos competidores.

Prova Final

Toda final vem repleta de tensão e euforia, e a final da 8ª temporada não foi diferente. Relembre como foi a prova e quem ergueu o troféu da edição.

À medida que nos aproximamos da tão esperada final do MasterChef, prepare-se para se inspirar! Visite o site do Paladar e descubra receitas incríveis que podem te dar um gostinho do que está por vir na competição.