Apresentadora do Masterchef admite que quis levar discórdia para prova: ‘Maldade’

A apresentadora do Masterchef, Ana Paula Padrão, trouxe uma dinâmica controversa no 19º episódio do programa, exibido na última terça-feira (1). A prova foi realizada em duplas, e Ana Paula foi responsável por escolher os pares.

Para dividir os participantes, a apresentadora admitiu que quis “semear a discórdia” entre eles. E as escolhas chamaram atenção. Ana Paula colocou Gabriela P e Roberto para trabalharem juntos, dois participantes que já se desentenderam em episódios anteriores. A dupla foi destaque negativo na prova e acabaram indo para a prova de eliminação com desvantagem.

Quando questionada sobre as escolhas, Ana Paula disse, em publicação da Band: “O que eu pensei [para escolher]? Maldade! [Risos] Tem pessoas aqui dentro que historicamente não se dão, ou que pelo menos se estranham”.

Ela continua: “Formei duplas que não eram as mais prováveis para que, ou eles fossem muito bem e essa antipatia se revertesse, ou que fosse um desastre completo e eles teriam que aprender da pior maneira que é preciso trabalhar com qualquer pessoa. Essa é a realidade da cozinha”.

Quem foi eliminado no 19º episódio?

O top 10 do Masterchef Brasil 2024 está formado. No 19º episódio da 11ª temporada de cozinheiros amadores, Roberto foi eliminado. Na prova de eliminação, os participantes precisaram reproduzir pratos com bacalhau, e Roberto não se deu bem.

Na prova, os competidores precisaram reproduzir um prato clássico com bacalhau: brandade de bacalhau com tapenade (França); bacalhau com migas (Portugal); bacalhau al pil pil (Espanha) ou saltfish caribenho (Caribe).

As vencedoras da prova anterior, Giorgia e Larissa, escolheram os pratos que cada um precisaria reproduzir. Roberto ficou com bacalhau al pil pil, e teve dificuldades para emulsionar o molho. Sua eliminação impressionou os colegas e os chefs, que o consideravam um forte competidor para a final do programa.