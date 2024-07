MasterChef Brasil 2024: saiba quem foi o eliminado do nono episódio

Acaba de ir ao ar nesta terça-feira (23) o nono episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, e dessa vez os telespectadores tiveram de se despedir de Juan, que não conseguiu mostrar um bom desempenho nos desafios.

Prova do café

A primeira prova da noite exigiu que os participantes elaborassem receitas elaboradas iguarias específicas para harmonizar perfeitamente com café, como queijo canastra, chocolate, camarão, foie gras, maracujá, pimenta, costela bovina, cenoura, emtre outros. Os chefs que mais se destacaram foram José Roberto, Gabriela C., Larissa, Gabriela P. e Laura, que foi o maior destaque da noite ao apresentar um ravioli recheado com banana ao molho de café.

Por outro lado, João Vitor, Roberto, Vitor e Ruan receberam avaliações ruins dos jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin, e tiveram de enfrentar a prova eliminatória para tentar garantir mais uma semana na disputa, enquanto os demais tiveram de enfrentar um desafio relâmpago que consistiu em tornear cogumelos.

Prova de eliminação

Alzileide, Vinícius, Karine, Pietro e Lucas não conseguiram escapar e foram para a prova de eliminação, que exigiu o preparo de esfihas abertas e fechadas para agradar o paladar não apenas dos jurados, mas também das apresentadoras do PodDelas, Tata Estaniecki e Boo Unzueta, que fizeram uma participação especial no episódio.

Infelizmente, Juan entregou esfihas abaixo das exigências do desafio, sendo o eliminado da vez. “É triste porque eu peguei esse avental com tanta garra, não [queria] largar ele nunca”, disse o participante ao se despedir do programa.

