Ana Paula se choca com patada durante o MasterChef: ‘Doeu no meu fígado’

No episódio inédito desta terça-feira, 23, os participantes do MasterChef Brasil vão precisar de muita criatividade. Durante a chamada do programa, eles descobrem que vão precisar usar café em suas receitas.

Além disso, Gabriela P. vai escolher com que iguarias específicas cada um de seus concorrentes terão que trabalhar junto do café. A chef, que foi vencedora da Prova de Eliminação anteriormente, deixou claro seu rancor. “Eu fui para a eliminação por falta de cuidado de algumas pessoas”, afirmou durante a chamada.

Logo na sequência, Ana Paula Padrão exclamou: “Doeu no meu fígado”. Após a patada da participantes nos outros chefes. Além disso, a Band, revelou que o prato que não agradar aos jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, vão encarar uma eliminação com esfirras.

Confira o momento:

Expectativa dos telespectadores

Dentre os inúmeros comentários na postagem do MasterChef Brasil sobre o episódio de hoje, separamos algumas falas dos internautas: “Esse programa do Master Chef é maravilhoso?amoooo”, disse uma. “E hoje os candidatos terão que criar receitas com café? que delicia”, disse outra. “quase infartei só de ver hahaha”, disse outro.

O episódio vai ao ar neste terça-feira (23), às 22h30 da noite na Band.