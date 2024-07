MasterChef Brasil 2024: saiba quem foi o eliminado do oitavo episódio

Nesta terça-feira, 16, foi ao ar na Band o oitavo episódio da 11º temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Desta vez, Thaissa foi a eliminada do programa por não atingir os requisitos necessários nos desafios da noite.

Prova de equipes

A primeira prova do programa foi em equipes, divididas em aventais de cor azul e laranja, com a temática churrasco: ‘‘Hoje a cozinha está do jeito que o Brasil ama’', declarou Henrique Fogaça sobre o desafio.

‘’As equipes terão que dominar não só o fogo, mas também as faíscas’', explicou Ana Paula Padrão sobre como os participantes iriam atuar na cozinha e entregar churrascos que agradassem aos jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

O convidado especial da noite durante o preparo dos churrascos foi Neto, ex-jogador de futebol brasileiro, que trouxe um clima mais animado para a cozinha e também provou os pratos preparados pelos competidores.

Prova de confeitaria

A equipe laranja venceu a prova do churrasco, enquanto a do avental azul foi direto para a eliminação, com Thaissa entre os competidores.

O outro desafio da noite foi a prova de confeitaria, onde os participantes precisaram de muita técnica para preparar um pão de mel perfeito, com uma casquinha crocante e um interior macio no paladar. ‘’Boa sorte para vocês’', brincou Jacquin.

Na eliminação, ao não entregar o resultado desejado na prova de equipes, Thaissa também não conseguiu agradar ao jurados com o pão de mel, deixando o avental no balcão e saindo do programa.

