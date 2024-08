Masterchef Brasil: Helena Rizzo passa susto ao experimentar prato de participante; veja vídeo

Durante o episódio que aconteceu na última terça-feira (30) do MasterChef, a jurada Helena Rizzo acabou protagonizando um momento de susto ao se engasgar com o lanche da participante Gabriela. No episódio, os cozinheiros amadores precisaram transformar pratos clássicos em sanduíches.

A Gaby realizou uma receita com costelinha e um molho barbecue com frutas vermelhas. No entanto, ao experimentá-lo, Rizzo ficou com parte do lanche entalado na boca. Na sequência, a chefe começou a rir de nervoso enquanto tirava o alimento da boca. “O que aconteceu?”, perguntou Henrique Fogaça.

Gabriela durante o depoimento aparece assustada: “Gente, por favor, ajuda ela. Será que ela entalou com um pedaço de carne?”. “Põe tudo na boca e depois não consegue mastigar e engolir”, debochou Ana Paula Padrão.

Confira:

PUBLICIDADE

Qual foi a avaliação final da chef?

Após um tempo para as análises, Helena Rizzo compartilhou sua opinião mista sobre o prato da participante. Segundo a chef os pedaços de carne estavam muito grandes e que sentiu que foi tudo feito na correria “É um tanto difícil de comer”, disse.