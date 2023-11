MasterChef+: Competidor revela identidade como crossdresser; entenda

Selecionado para compor o elenco oficial da edição na última terça-feira (21), Marco Antônio conquistou o paladar dos jurados ao elaborar um saboroso polvo à galega.

Enquanto preparava o prato, Marco contou um pouco de sua história: “Como eu sou de uma família de sete irmãos, pobre, do interior de São Paulo, todo mundo tinha que ajudar em casa. A gente tinha uma divisão de tarefas e eu sempre gostei de cozinhar”, disse, explicando que começou auxiliando a mãe a cortar ingredientes e lavar a louça, e aos 13 já cozinhava sozinho.

Agora com 61 anos, ele revelou orgulhosamente ser crossdresser - isto é, usar roupas associadas ao gênero oposto. “Com sete ou oito anos, eu já pegava as roupas da minha irmã”, conta ao Band.com. Em seu processo de autodescoberta, entendeu que suas paixões convergem na personalidade de Marcela, que ele promete trazer à cozinha do programa.

“Eu adoro cozinhar e quero mostrar isso para todo mundo”, afirma ao tratar de seus objetivos no MasterChef+. “Mas eu jamais escolheria cozinhar profissionalmente na minha vida [...]”. E ainda acrescenta que não deixará a disputa fácil para seus colegas: “Eu sou bem competitivo, me cobro muito”.

Receitas testadas e aprovadas

