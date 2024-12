MasterChef Confeitaria: Jacquin debocha de participante por falta de atenção

Na última terça-feira, 3, foi ao ar o quinto episódio de MasterChef Confeitaria e o chef Erick Jacquin aproveitou a ocasião para debochar de um participante que não encontrou os ingredientes necessários para preparar a sobremesa.

Goiaba em falta?

O ingrediente em questão era a goiaba. Patrick não conseguiu encontrar o fruta no mercado durante o período de tempo determinado pelos jurados.

“Quem estava procurando a goiaba? Pô, cara, você não sabe fazer compras? Estava cheio lá, vai estragar essa goiaba lá no mercado”, disse Jacquin, brincando com o confeiteiro, enquanto comia a fruta.

Como foi o 5º episódio de MasterChef Confeitaria?

Na primeira prova, os competidores foram divididos em dois grupos e precisaram criar esculturas de chocolate com pelo menos 60 cm de altura.

Depois de três horas de prova, o grupo vermelho, formado pelos confeiteiros Walkyria, Digo, Matheus e Well entregou os melhores doces, no quesito de técnica e sabor, e subiram ao mezanino.

O grupo, dos participantes Cesar, Juliete, Patrick e Luísa entregaram uma estrutura considerada infantil pelos jurados, o que fez com que todos fossem para a fase de eliminação.

Eliminação

Na prova decisiva, os participantes tinham que fazer sobremesas com ingredientes exóticos, como alho negro, bottarga, pimenta-malagueta e trufa chilena.

O sorvete, elemento principal do prato, precisava harmonizar com esses sabores diferenciados. Após a avaliação dos jurados, Juliete acabou eliminada do MasterChef Confeitaria por não apresentar o elemento exótico de forma tão presente no prato.