MasterChef Confeitaria: Helena Rizzo fica constrangida em prova de eliminação

A chef Helena Rizzo revelou um constrangimento ao ter que anunciar a saída de uma profissional do MasterChef Confeitaria. A jurada, que avalia as sobremesas ao lado de Diego Lozano, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, confessou achar as confeiteiras que estavam na berlinda incríveis.

“Me sinto até um pouco constrangida de ter que fazer esse anúncio, porque desde que eu vi vocês aqui no MasterChef, eu achei você duas incríveis. Queria ter um terço da técnica que vocês têm trabalhando. É lindo ver vocês se movimentando na cozinha, a concentração, a perfeição. É muito lindo”, comentou a chef.

4º episódio de MasterChef Confeitaria

A situação embaraçosa aconteceu no último dia 28 de novembro, quando foi ao ar o quarto episódio da nova edição do programa, dedicada exclusivamente à confeitaria. Após a prova de eliminação, em que os profissionais precisaram preparar doces inspirados em pratos salgados, Juliete e Maria Eugênia acabaram se destacando com os preparos com mais erros.

Sobremesas com questões

Para os jurados, os dois doces preparados pelas confeiteiras tinham algumas questões. “A Juliete teve a ideia de uma salada, cortou a mousse quadradinha. Acho que poderia ter ousado um pouquinho mais na apresentação. Faltou um pouco de contraste”, explicou Helena.

“A Maria pensou nesse risoto caprese com o arroz doce. Mas, eu acho que teve um erro técnico importante, porque também acabou afetando muito o sabor.”

Eliminação

Depois das explicações da chef, Maria Eugênia foi quem deixou O MasterChef Confeitaria na ocasião. “Quando eu vi a oportunidade de estar aqui, eu pensei: ‘sou super nova, para quê eu vou me enfiar nisso?’ Fazia cinco anos que estava viajando e a confeitaria me dando a oportunidade de viajar. E essa foi a minha melhor viagem, eu acho que precisa de muita coragem para estar aqui”, afirmou a profissional ao deixar o reality.