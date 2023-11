Uma das participantes da segunda temporada do Masterchef+ é a baiana Vovó Terezinha. Ela acumula vários números, entre eles 73 anos de idade, 2,9 milhões de “netos’, como se refere a seus seguidores no TikTok, e um selinho com Luísa Sonza.

Ela viralizou nas redes sociais com vídeos cozinhando. Mas nada de receitinhas com essa vovó aqui, o que rendeu a popularidade foi a personalidade forte e desbocada de Terezinha. Sua neta Nicolly a filmou enquanto ela fazia comida e a moradora de Feira de Santana (BA) perdeu a paciência com ela, soltando diversos gritos e xingamentos para cima de Nicolly. Arrancando muitas risadas, ela estourou nas redes.

Ela não ganhou o avental do programa, mas essa vovó arretada já fez de tudo, um pouco: foi governanta, costureira, babá, fiscal de supermercado e professora. Agora, pode adicionar “participei de um reality show” ao currículo!