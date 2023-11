MasterChef+: candidato se emociona e vai ao chão ao receber resultado de classificatória

Nesta última terça-feira (21) foi ao ar o primeiro episódio da segunda temporada do MasterChef+. Como de praxe, o piloto foi responsável por registrar as seletivas, que definem os 12 participantes oficiais da edição.

Entre os candidatos estava Cláudio, de 64 anos, que chegou para a prova assegurando que faria um prato tão saboroso que nem os jurados seriam capazes de superar, e a declaração não foi à toa: ele foi um dos selecionados para compor o elenco e agora, aprovado por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin, é um dos doze.

Aposentado há algum tempo, o cozinheiro teve uma longa carreira, de quase 40 anos, no mercado financeiro, e também já atuou como metalúrguco, vendedor e taxista, e agora vai se aventurar na área da gastronomia através do programa. Ao saber que uma das vagas era sua, ele se emocionou, e não conteve as lágrimas quando ouviu Helena Rizzo dizer que sua mãe, já falecida, sentiria orgulho do filho.

“Sou de uma época em que homem não podia chorar, mas aprendi que quando você tem uma emoção boa, tem que botar para fora. Por isso chorei muito, fui ao chão e agradeci. É uma homenagem a minha mãe”, contou em entrevista ao Band.com. A cena também emocionou Jacquin e comoveu Fogaça, que prometeu presenteá-lo com um chapeu caso chegue à semifinal.

Receitas testadas e aprovadas

