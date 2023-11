Conheça os participantes da 2ª temporada do MasterChef+

O MasterChef Profissionais chegou ao fim, mas os amantes do programa não ficarão órfãos das emoções e avaliações dos jurados, porque o MasterChef+ já começou e promete uma temporada divertida com participante de mais de 60 anos.

Conheça os 12 participantes que ganharam o avental e disputarão o prêmio:

Aparecida

Com 67 anos, Aparecida é Ubatã (BA) e chega ao MasterChef+ para mostrar um pouco da comida baiana. Com doutorado em Saúde Pública, ela também quer ensinar sobre alimentação saudável e provar que a culinária é uma expressão cultural que pode ser ligada aos cuidado com a saúde.

Cláudio

Pai de dois filhos, Cláudio é um paulistano de 64 anos que veio de uma carreira de 35 anos no setor financeiro. Agora, ele pretende ter uma nova aventura na gastronomia.

Eduardo

Um dos participantes mais novos do MasterChef+, Eduardo de 62 anos é um paulistano que vive em Porto Alegre desde criança. Tatuador há 40 anos, ele aprendeu a cozinhar após fazer uma cirurgia bariátrica em 2008 e acabou se apaixonando pela gastronomia.

Elisiário

Professor de artes aposentado, Elisiário tem 72 anos e foi eleito o galã da temporada por sua simpatia. Apaixonado pela esposa, o paulistano começou na cozinha há 15 anos ao lado dela que tem uma forte influência da cozinha portuguesa vinda da família.

Ida

Advogada aposentada, Ida tem 86 anos e vem de Aquidauana (MS) para conquistar o paladar dos jurados do MasterChef+. Ela mostra que a idade não é um problema e trabalha sete dias por semana em seu ateliê de patchwork, além de fazer academia.

Irma

Costureira aposentada do interior de Santa Catarina, Irma de 79 anos cresceu na roça acostumada a preparar peixes e galinhas desde cedo. Com suas luvas coloridas, ela chega ao MasterChef+ para mostrar a culinária de sua região.

Marco

Foi com a mãe que Marco aprendeu a cozinhar para ajudar na alimentação dos seus seis irmãos. Atualmente, com 61 anos, ele trabalha com manutenção elétrica e vive em uma chácara no interior de São Paulo, onde tem uma horta.

Maria do Carmo

Mineira de Paraguaçu, Maria do Carmo tem 79 anos e cozinha por amor. Ela conta que seu maior incentivo vem do seu bisneto de cinco anos de idade e que se inscreveu no MasterChef+ para se divertir, conhecer novas pessoas e levar o troféu para casa.

Mônica

Apaixonada pela cozinha desde quando era criança, Mônica, de 69 anos, já foi rainha de escola de samba e, hoje, trabalha como trancista. Ela está determinada em trazer sua ancestralidade negra para o programa e surpreender os jurados com suas receitas.

Rachel

Fã do programa, Rachel é uma mineira de Belo Horizonte que encontrou no MasterChef+ uma oportunidade de realizar seu sonho e ser reconhecida por suas habilidades na cozinha. Aos 78 anos, ela é uma arquiteta aposentada e conta que sua culinária tem uma pegada mais sofisticada e, por isso, acredita que fará sucesso na edição.

Ricardo Araújo

Fluminense de Campos dos Goytacazes (RJ), Ricardo tem 64 anos e gosta de viver a vida intensamente. Formado em educação física, ele já praticou todo o tipo de esporte, e diz que vai trazer essa competitividade para a cozinha do MasterChef+.

Suyan

Suyan é de Porto Alegre (RS) e mostra que aos 63 anos é uma mulher ativa.Executiva de uma multinacional, ela é engenheira e gosta de planejado, incluindo a cozinha. Fã do MasterChef, quando viu a oportunidade de participar da competição, não pensou duas vezes antes de se inscrever.

O MasterChef+ estreou no último dia 21 de novembro e é transmitido na Band toda terça-feira, às 22h30.

