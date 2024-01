MasterChef Itália faz convite especial para chef brasileiro; veja detalhes

Alex Atala divulgou na última quinta-feira (4) em seu Instagram oficial que esteve presente no MasterChef Itália como um dos convidados especiais. O programa ficará disponível no canal Sky Uno ou em streaming no NOW às 21h15 (horário de Milão).

Parte do reconhecimento do chef se deve ao fato dele estar à frente do restaurante no Brasil que conquistou duas estrelas do Guia Michelin - o que confirma experiências saborosas -, cujo nome é D.O.M.

Com tanta experiência na cozinha e com o intuito de continuar a valorizar ingredientes nacionais como faz no próprio estabelecimento - assim descreve o site do restaurante-, Alex trouxe ao programa de televisão um conjunto de técnicas e elementos que visam homenagear ‘’sabores e saberes brasileiros’', como o chef escreveu na legenda da publicação.

Vale lembrar que o renomado cozinheiro também já esteve no MasterChef Brasil ao lado de Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Érick Jacquin, três profissionais que se destacam no Brasil com seus métodos culinários inovadores.