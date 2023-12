MasterChef: 3 vezes em que Fogaça foi surpreendido com receitas no programa

O chef Henrique Fogaça é um dos jurados do MasterChef e neste ano participou de duas edições do programa: a 5ª temporada do MasterChef Profissionais e a 2ª temporada do MasterChef+, que terá a final exibida na próxima terça-feira (26).

Durante esses dois trabalhos, Fogaça se surpreendeu com muitas receitas dos participantes. A seguir, confira os pratos que ganharam o coração do chef, segundo o Band.com.br.

No MasterChef Profissionais, Bárbara surpreendeu Fogaça numa prova com mandioca. “Delicado, porém potente. Aproveitou muito bem a mandioca. Menos é mais”, disse o chef na época, o que fez a campeã da edição chorar.

Na final da edição profissional, Franklin também agradou Fogaça ao apresentar um prato inspirado nos sabores do Norte do Brasil. O competidor fez uma manjuba empanada na alga nori acompanhada com purê de castanha-portuguesa e molho de açaí. O chef fez elogios ao prato disse ter se lembrado de sua infância.

Já no MasterChef+, durante as seletivas, Fogaça se surpreendeu com a sobremesa da Maria do Carmo, que preparou uma pera caramelizada com anis-estrelado acompanhada de chantilly. “Gostei, vou fazer em casa”, afirmou o chef.