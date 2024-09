MasterChef Brasil 2024: saiba quem é o eliminado do 17º episódio

Nesta terça-feira, 17, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Pietro foi o eliminado da vez depois de não se dar bem nas duas provas.

Prova de equipes

Nessa primeira prova, os participantes foram responsáveis por servir convidados e casais de um casamento coletivo, ou seja, uma celebração de grande porte. As equipes com aventais azul e laranja se esforçaram para entregar mais de 100 pratos.

‘’Se eles [garçons] passarem e não tiver prato montado, não vão levar. Comecem, agora!’’, alertou Henrique Fogaça durante a prova. Os pratos precisavam agradar também aos jurados, garantindo que uma equipe se livrasse da tão temida prova de eliminação.

Prova de eliminação

PUBLICIDADE

A equipe laranja não levou a melhor na prova de equipes e acabou caindo na prova de eliminação. Dessa vez, os cozinheiros precisaram preparar uma sobremesa: torta mousse. O doce exigiu técnica para que as diferentes camadas ficassem perfeitas, além de ter que se destacar por um sabor marcante.

Depois da avaliação do doce, feita por Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, Pietro teve que deixar o programa, pois não conseguiu entregar uma sobremesa que atendesse aos principais critérios exigidos. ‘’Eu queria ir mais longe, queria estar no top 10’', lamentou.

Eliminado do décimo sexto episódio

No episódio anterior do programa, a eliminada da vez foi Gabriela Cunha, que não se deu bem na primeira prova e também não teve um bom resultado na segunda chance do décimo sexto episódio.

O desafio da última prova, então, foi entregar um prato vegetariano onde a couve-flor fosse a grande protagonista, mas Gabriela não atingiu esse objetivo e teve que se despedir do MasterChef Brasil 2024.