MasterChef 2024: Helena Rizzo passa por dificuldade ao degustar prato; veja vídeo

No 16º episódio de MasterChef Brasil 2024, exibido nesta terça-feira, 10, os cozinheiros amadores enfrentaram uma prova decisiva antes da temida eliminação. O desafio era preparar três maçãs do amor, e os competidores com o melhor desempenho garantiriam imunidade. Porém, para Giorgia, a prova foi um desastre: seu caramelo ficou tão duro que tornou a sobremesa praticamente incomível.

Na hora da degustação, a chef Helena Rizzo, ao tentar morder a maçã, sentiu tanta dificuldade que, em tom de brincadeira, pediu socorro: “Dentista! Tem um dentista de plantão?”. Ana Paula Padrão entrou na brincadeira: “Caiu a dentadura?”. Giorgia, visivelmente chocada, mal conseguiu reagir, enquanto Pâmela não perdeu a chance de provocar: “Não sabe fazer caramelo ainda, amiga?”. Como resultado, Giorgia foi direto para a prova de eliminação. Veja o momento no vídeo abaixo:

Prova de eliminação

Após o desafio das maçãs do amor, os cozinheiros encararam a prova de eliminação, onde precisaram criar um prato vegetariano com a couve-flor como protagonista. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça esperavam que os competidores mostrassem criatividade ao transformar o simples vegetal em uma refeição digna de destaque. Após não agradar os jurados, a nova eliminada do Masterchef Brasil 2024 foi Gabriela Cunha. Saiba mais neste link.