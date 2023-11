MasterChef Profissionais: descubra quem deixou o programa no 8° episódio

O último dia do mês de outubro se encerrou com mais um episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, onde os participantes enfrentaram uma tensa prova de serviço com a chef Helena Rizzo e, em seguida, uma prova eliminatória com bombons e trufas.

Desta vez, quem deixou a competição foi o carioca Vinicius, responsável por trufas que deixaram a desejar no sabor e não puderam ser consumidas até o final. A saída deixou Yuri, um de seus maiores aliados no programa e com quem ficou à beira da eliminação, muito abalado.

“Saio com a certeza de que me diverti para caramba, o que era um objetivo que eu tive desde o começo, de me divertir sempre. Hoje não foi diferente. A única coisa é que, talvez, eu não tenha tanta habilidade para me divertir com chocolate”, brincou Vinicius em entrevista ao Band.com.br.

Embora bem humorado, o cozinheiro bem humorado confessou que deixar de conviver com as pessoas incríveis que conheceu no programa o chateia: “Acho que o triste está em deixar a competição, deixar o convívio com essas pessoas incríveis, porque quando a gente voltar para a rotina, esses momentos, infelizmente, vão acabar”. No entanto, ele garante que sua participação foi marcada pelo melhor que pôde oferecer: “É isso que me tranquiliza. Eu nunca saí pensando que faltou alguma coisa, porque isso sim me frustraria. Mas, na medida em que eu faço melhor, não é mais comigo, é com o julgamento de três chefs capacitados que vão falar se isso foi o suficiente ou não”.

Receitas testadas e aprovadas

