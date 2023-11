Para quem precisa almoçar fora, os PFs, ou Pratos Feitos, e Menus Executivos são comumente considerados boas opções, justamente porque podem combinar comida de qualidade com preços um pouco mais baixos. Mas você sabe qual é a diferença entre um e outro? A gente te explica!

Segundo a chef Júlia Tricate, que assina os pratos do Restaurante De Segunda, que serve menus executivos, e o Botequim De Primeira, que inclui os “PFs de primeira” no cardápio, a principal diferença entre os dois tipos de servir é que, “o PF é, de fato, um prato único. Já no menu executivo, a refeição é dividida em tempos: primeiro chega a entrada, depois o prato principal e, então, a sobremesa”. Outra diferença é o porcionamento, “no menu executivo, a refeição é partilhada, chega uma coisa de cada vez, enquanto, no PF, chega tudo de uma só vez”, completa.

Desse modo, o famoso “prato feito” é refeição em uma única etapa e o “menu executivo”, seria um prato feito com complementos, já que dispõe mais opções inclusas em um preço único.