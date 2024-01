MasterChef: relembre a sobremesa que surpreendeu os jurados

O MasterChef encontra-se sem edição atual, mas enquanto o programa não retorna ao ar, você pode matar a saudade relembrando uma das receitas mais famosas do reality culinário.

Durante as edições, muitos pratos conseguiram surpreender os jurados ao longo dos 10 anos de existência do programa e um deles foi a sobremesa de goiabada do chef Pablo Oazen, campeão da 2ª temporada do MasterChef Profissionais, de 2017.

Ao chegar a final, ele serviu um sorvete de goiaba recheado com goiabada e gergelim, acompanhado de creme de amêndoa, queijo canastra e requeijão.

O sabor do romeu e julieta elaborado pelo competidor agradou muito aos jurados que ficaram impressionados com a execução e técnica do prato.

“Muito arriscado, muito corajoso”, disse Erick Jacquin na época. “Bem-feito, moderno, contemporâneo”, acrescentou Henrique Fogaça, conforme a Band.com.br. Confira a receita completa da sobremesa no site da Band.