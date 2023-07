McDonald’s é condenado a pagar R$ 3,8 milhões a garotinha por causa de nuggets

McDonal's é condenado a pagar indenização a garotinha por causa de um nugget Foto: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Na Flórida, um júri ordenou o restaurante McDonald’s a pagar US$ 800 mil, aproximadamente R$ 3,8 milhões, em danos a uma garota de 7 anos, chamada Olívia, que sofreu queimaduras de segundo grau, após consumir nuggets no estabelecimento.

O caso aconteceu em 2019, mas a decisão judicial foi anunciada na última quinta-feira (19). Os advogados da família pediram US$ 15 milhões inicialmente, equivalente a R$ 71 milhões.

Segundo o Metrópole, a menina, que agora tem 8 anos, colocou na cicatriz o apelido de pepita, e quer removê-la. Os desconfortos de Olívia começaram quando as feridas cicatrizaram. Segundo os advogados da rede de fast food, o caso não passou de invenção dos pais, já que Olívia ainda pede para frequentar o restaurante.

Quando Olívia começou a sentir dores, Philana Holmes, mãe da criança, parou em um estacionamento para socorrer a filha. As fotos e vídeos desse momento foram reproduzidas no tribunal. Além disso, os pais e médicos foram ouvidos no processo.