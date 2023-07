McDonald’s aberto desde 1953 mantém os mesmos padrões e até cardápio da época

O McDonald’s localizado em Downey, no estado da Califórnia, é o restaurante mais antigo da rede ainda em funcionamento. Segundo o portal UOL, ele foi o terceiro McDonald’s inaugurado e operado de maneira independente.

Toda a equipe utiliza o uniforme vintage. A diferença também pode ser vista no cardápio de hambúrgueres, batatas fritas e milk-shake, que seguem a receita original de quando o McDonald’s foi fundado. Ao lado do restaurante está localizado um museu anexo que conta a história, não só desta loja, mas também de toda a rede McDonald’s.

Além disso, as tortas de maçãs são fritas, em vez de assadas. Essa é uma das poucas lojas que mantém o preparo anterior, já que o McDonald retirou as tortas fritas em 1992, quando optou por adotar um cardápio menos gorduroso.

Os visitantes do local são recebidos pelo mascote original do McDonald’s, o Speedee, que tinha função de avisar os clientes que os hambúrgueres ficariam prontos rapidamente. Ele foi substituído em 1967 pelo palhaço Ronald McDonald em toda a rede, mas, nessa unidade ele ainda pode ser visto na decoração.

E caso surja dúvida, a primeira loja do McDonald’s hoje em dia não existe mais. Ela Foi criada por Maurice e Richard em San Bernardino na Califórnia, em 1940, quando eles vendiam os lanches por 10 centavos de dólar. Porém, oito anos depois eles criaram um sistema com refeições rápidas e iniciaram a era do fast food.