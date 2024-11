O que é melhor: arroz branco ou integral? Veja receitas

O arroz é um alimento tradicional da culinária do Brasil e está presente quase que diariamente no prato dos brasileiros. O clássico arroz branco é o mais conhecido e consumido pelas pessoas. No entanto, existem variações do grão, como o arroz integral, que é o mais indicado por nutricionistas.

Por isso, muitas pessoas, ao iniciar uma alimentação saudável ou começar uma dieta focada em emagrecimento, deixam o arroz branco de lado, colocando o integral no lugar. O que nem todo mundo sabe é que, na verdade, os dois tipos do grão têm quase a mesma quantidade de carboidratos e calorias, a diferença está nos nutrientes.

Arroz integral é melhor que arroz branco?

Para a matéria de Layla Shasta, na editoria de Saúde do Estadão, a nutricionista Glaucia Medeiros, diretora da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), explicou que a principal diferença entre os dois tipos de arroz é que o integral não passa pelo processo de “beneficiamento”. Para que o grão de arroz fique branquinho, é retirada a sua casca, o farelo e o gérmen, de onde a nova planta começa a brotar.

Nesse processo alguns nutrientes podem se perder e, por isso, a versão integral é considerada mais nutritiva. O arroz integral é mais rico em fibras, proteínas, ferro, cálcio, vitaminas do complexo B e fósforo.

É bom trocar arroz branco pelo integral?

Essa decisão depende das preferências pessoais e hábitos alimentares de cada um. De acordo com a especialista, a troca não é necessária para todas as pessoas, já que o valor energético é o mesmo entre os dois tipos de arroz.

Portanto, não precisa se forçar a comer arroz integral se você não gosta. Caso esteja preocupado com os nutrientes perdidos, basta enriquecer sua alimentação com outras fontes ricas em benefícios para a saúde.

Receitas com arroz

Agora que você já sabe o que muda entre cada tipo de arroz, que tal conferir algumas receitas com a versão integral e também com o arroz branco? Veja abaixo:

Bolinho de arroz integral

Receita de bolinhos de arroz integral Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Um versão do tradicional bolinho de arroz feita com a opção integral do grão. A receita simples fica tão saborosa e crocante quanto a feita com arroz branco. Veja a receita completa.

Arroz integral com lascas de bacalhau

Arroz com lascas de bacalhau Foto: Rancho Português

Essa receita aproveita as sobras do bacalhau das festas de fim de ano e as transforma num prato prático e saboroso. O preparo de arroz integral com lascas de bacalhau foi idealizado pelo Chef Vitor Skif Brito. Veja a receita completa.

Arroz com cúrcuma

Arroz com cúrcuma Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Se você se cansou um pouco do arroz branco de todo dia, sempre temperado da mesma forma, existe uma solução: arroz de cúrcuma. Para fazer este preparo basta usar 4 ingredientes. Veja a receita completa.