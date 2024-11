É preciso lavar o arroz? Veja opinião de chefs

Arroz com feijão, arroz com frango, arroz com abóbora... São inúmeras as combinações possíveis com esse alimento. E esse é um dos motivos dele ser um dos preferidos para a culinária do dia a dia. Durante o preparo, no entanto, uma dúvida que pode surgir é: é preciso lavar o arroz antes do cozimento?

A matéria de Luigi Di Fiore reuniu a opinião de alguns chefs sobre o assunto. Em unanimidade, eles responderam que não há nada de errado em não lavar o arroz encontrado nos mercados, já que, hoje, os procedimentos para que o alimento chegue até as prateleiras são mais eficazes e descartam essa prática.

No entanto, em alguns preparos, vale lavar o arroz, facilitando o passo a passo de uma receita. Para o chef Rodrigo Satoru, para fazer o shiro gohan (um arroz japonês), ele indica passar o alimento na água.

Já para o shari, por exemplo, ele não considera fazer o mesmo. A chef Ana Cremonezi também não vê necessidade em lavar o arroz que será protagonista de um risoto, já que a receita que precisa do amido para garantir a consistência desejada.

Receitas com arroz

PUBLICIDADE

Agora que você entendeu que, no geral, o arroz não precisa ser lavado -e sim, essa prática é bem-vinda para poucas receitas-, pode testar em casa receitas com arroz. Veja três abaixo:

Arroz com abóbora e ora-pro-nóbis

Além de arroz e ora-pro-nóbis, use abóbora, azeite, salsinha, pimenta-do-reino, alho e sal para completar essa receita fácil, criando uma combinação saborosa, saudável e diferente para incluir na rotina. Veja a receita completa aqui.

Ora-pro-nóbis. Foto: Cabuscaa/Adobe Stock

Bolinho de arroz com queijo

PUBLICIDADE

Essa receita simples precisa de poucos ingredientes e tem um passo a passo prático, especialmente porque é finalizada na AirFryer por 20 minutinhos, podendo servir em seguida. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de arroz com queijo na airfryer. Foto: Andrea Ferrara

Risoto de quatro queijos

Que tal um risoto? Embora essa receita pareça difícil, na verdade ela fica pronta em 5 passos, evidenciando principalmente o arroz e os queijos mussarela de búfala, parmesão, requeijão e brie. Veja a receita completa aqui.

Risoto de quatro queijos. Foto: Frutaria Pitaya/Divulgação