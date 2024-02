Melhor azeite extra virgem: qual foi o critério dos especialistas?

Os testes do Paladar têm o objetivo de avaliar as principais marcas de produtos que costumam aparecer com frequência na geladeira e na dispensa da maioria dos brasileiros, e em uma de suas edições avaliou azeites do tipo extra virgem que se encaixam em uma faixa de preço mais acessível, de até R$ 70.

Contando com o auxílio de quatro especialistas - o chef padeiro da Le Blé, Fabio Pasquale; a azeitóloga Glenda Haas; o especialista em azeites, Ricardo Castanho; e a produtora de azeites Bia Pereira -, foram selecionadas 20 marcas para submeter suas respectivas amostras à avaliação.

Para decidir quais marcas oferecem mais qualidade ao consumidor, os critérios levados em consideração foram: fermentação, sabor e aroma. Como resultado, a marca que despontou positivamente foi a chilena Las Doscientas, conquistando o primeiro lugar da lista por apresentar níveis bem equilibrados de picância e amargor, além de um aroma herbáceo com toque de alcachofra.

O ranking completo com as avaliações detalhadas do júri podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor azeite extra virgem até 70 reais?’, por Chris Campos, disponível aqui.