Confeitaria brasileira está entre as melhores do mundo com sobremesa lendária

O TasteAtlas divulgou uma lista que contempla os 150 lugares que possuem as sobremesas mais lendárias do mundo e o Brasil se destacou com uma confeitaria entre as 10 primeiras posições: a Confeitaria Colombo.

O site relata que a confeitaria foi fundada em 1894 no Rio de Janeiro, estando além da popularidade ao também ser tradicional na região. Desde então, o quindim se tornou uma sobremesa icônica do cardápio, apreciada pelo público e que evidencia culinária brasileira.

O ranking internacional também ressaltou o ambiente da Confeitaria Colombo, que proporciona uma vista deslumbrante com molduras de vidro e outros ornamentos em tons de madeira, projetados em uma arquitetura planejada.

Confeitaria Colombo

A confeitaria possui uma unidade no centro do Rio de Janeiro e outras espalhadas por diferentes regiões da cidade. Bastante ativa na produção, o local oferece opções de café da manhã, doces tradicionais, pratos leves para um almoço saboroso e muito mais.

O lugar também está presente nas redes sociais e divulga um pouco da experiência dos visitantes, opções servidas e todo o ambiente por dentro e por fora, preservando a gastronomia, cultura e tradição.

Receita de quindim

Com açúcar, gemas e coco ralado você consegue preparar o quindim em casa, considerado uma sobremesa icônica da Confeitaria Colombo. Confira quais são os ingredientes e passos ensinados pelas confeiteiras Stella e Fernanda, da Stelle Cookierie. Veja a receita completa aqui.

Quindim Foto: Fernanda Afonso

Confeitaria carioca também foi eleita uma das melhores do mundo em 2023

Em setembro de 2023, a Confeitaria Colombo também esteve entre as melhores do mundo em 8ª posição com o seu tradicional quindim. Isso mostra que a confeitaria se destaca no ramo gastronômico e também eleva o país a evidência internacional ao conquistar posições significativas por anos consecutivos. Relembre.

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas, assim como a que elegeu a Confeitaria Colombo, é feita com base em opiniões de usuários, focando na experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.