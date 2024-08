Os sorvetes mais icônicos do mundo segundo o TasteAtlas

Quando o assunto é sorvete, todo mundo vira especialista. Há quem prefira de flocos, os que amam pistache e, claro, os sorvetes de frutas. Sabendo da fixação que o mundo tem por esse alimento, que pode ser consumido em um cone, em massa direto na cumbuca, no palito, e até de garfo e faca, o TasteAtlas divulgou os sabores mais icônicos - e de qual país é originário. No ranking que conta com mais de 100 sabores, a Itália dominou disparadamente a lista.

O icônico pistache da cidade de Bolonha, na Itália, é sem dúvidas o favorito dos votantes. Mas, calma, o Brasil também aparece na lista em dois momentos diferentes. O sorvete de açai, de Belém, e o de tapioca, de Salvador, conquistaram uma colocação no ranking.

Confira o ranking

Sorvete caseiro: como fazer sorvete de doce de leite

JUNDIAI-SP 09/11/2023 PALADAR SORVETES NANI- sorvetes preparados pela confeitira Nani -SORVETE DOCE DE LEITE FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

Confira também duas receitas para fazer sorvete em casa. Nesta primeira, com um sabor também amado por nós - mesmo fora do ranking - o doce de leite. Veja a receita completa neste link.

Sorvete de chocolate muito fácil

Sorvete de chocolate cremoso, feito em casa, e muito saboroso para se deliciar durante um café da tarde ou até mesmo após o almoço Foto: Luciana Bonometti

Nada mais gostoso do que um sabor que agrada a todos. Nesta receita da chef Heloisa Bacellar você aprende um passo a passo para fazer um sorvete cremoso que fica pronto em questão de minutos. Veja a receita completa neste link.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.