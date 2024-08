Especialistas ensinam a melhor forma de preparar legumes

Os legumes são uma categoria muito reconhecida no meio gastronômico pois são vegetais usados em praticamente todas as refeições e preparações culinárias. Podendo dividir em até quatro tipos: legumes de raiz e tubérculos, legumes de bulbo, legumes de fruto e legumes de talo e broto.

Na hora de escolher o melhor legume, o especialista Fábio Stoco explicou que a melhor opção são aqueles da estação, pois eles são mais fáceis de encontrar e têm um sabor mais intenso. Além disso, a aparência e a textura podem variar, então é importante se atentar nessas características ao escolher os melhores para suas receitas.

No caso da batata, por exemplo, ela deve ser firme, sem manchas escuras e partes moles. A cebola e o alho, por outro lado, bulbo firme, casca de cor uniforme, e sem sinais de broto. Enquanto o tomate, berinjela, pimentão e a abobrinha, precisam de pele lisa e brilhante, cor viva e uniforme. Dica: evite os moles e enrugados.

Agora, quando for escolher a erva doce e salsão, fique de olho se há textura firme e folhas verdes e brilhantes. Já os aspargos, prefira os mais novos, normalmente são mais finos e firmes, da cor verde escuro. Por fim, a couve-flor, escolha a que estiver bem branca e sem pontos escuros.

Como preparar os legumes?

Para cozinhar os legumes, primeiro, vamos desmistificar a parte em que as pessoas acham difícil. Na verdade, é um dos métodos mais comuns de preparo. Você pode optar em cozinhar os legumes no vapor ou realizar uma imersão em água fervente que também é uma técnica útil.

Se começar pelos legumes verdes e amarelo-alaranjados, como brócolis e cenoura, cozinhe em água fervente com sal e a panela destampada. No próximo passo, faça um choque térmico com água gelada para obter uma cor mais viva e brilhante.

No caso dos legumes brancos e vermelhos, como couve-flor e beterraba, você vai cozinhar com água fervente, um pouco de vinagre e sal, e com a panela tampada para realçar a cor. Outros métodos incluem refogado, assado, grelhado e glaceado.

Legumes salteados

O ideal mesmo é preparar legumes variados na própria grelha - não são só as carnes que se beneficiam do sabor criado pelo fogo. Mas, se não for possível, aposte neste prato de legumes salteados como acompanhamento. É fácil de fazer, bonito de ser levado à mesa e ainda pode ser preparado no dia anterior.Veja como fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Confira duas receitas para tentar em casa. Neste caso, os legumes salteados vão precisar de nove ingredientes, mas não se preocupe, o modo de preparo é rápido e fácil. Veja o passo a passo completo neste link.

Caponata de legumes

Feita com ingredientes como berinjela, abobrinha e pimentões, essa receita fácil pode ser servida como entrada e funciona bem com carnes e pães. Essa receita se torna um ótimo antepasto para se usar durante a semana. Aprenda a receita fácil neste link.