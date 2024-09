Qual o melhor gin para drinques? Especialistas revelam

O gin é uma bebida destilada muito utilizada para preparar coquetéis. Criado na Holanda, como um remédio, ele evoluiu e se tornou uma das bebidas mais apreciadas na mixologia. O seu sucesso está ligado à versatilidade e à riqueza de sabores que os diferentes tipos de gin oferecem. De olho nisso, o Paladar perguntou a bartenders e especialistas qual o melhor gin para drinques.

Gin Roku

Roku Gin. Foto: Beam Suntory

O grande campeão foi o Gin Roku, produzido no Japão. O bartender Thiago Pereira descreve o destilado como uma bebida complexa, com muitas camadas de sabor, que destaca botânicos como flor de Sakura, chá verde, pimenta sansho e limão yuzu.

Já Eduardo Alves Rodrigues, bartender do D.O.M., destacou que o gin combina a tradição japonesa com a inovação e utilização de botânicos exclusivos do país asiático. “Destilado artesanalmente, ele oferece um sabor equilibrado e complexo, com notas florais e cítricas que capturam a essência do Japão. Sua qualidade premium e versatilidade o tornam uma escolha excelente para coquetéis sofisticados, destacando a autenticidade e a precisão da destilação japonesa”.

PUBLICIDADE

Outras marcas de gin para drinques

O chef de bar do Jordão, Jhon Kildare, ressalta a qualidade do gin Tanqueray Nº TEN. “Ele traz notas de cítricos e coentro, por exemplo, o que deixa muito refrescante e traz um aroma único. Apesar do sabor intenso, ele é equilibrado e muito versátil, então pode ser utilizado em receitas de drinques clássicos e autorais”.

Eduardo Alves Rodrigues também gosta de trabalhar com o Hendrick’s Gin (que traz uma infusão única de pepino e pétalas de rosa), além do BEG Dry Gin, que oferece uma qualidade superior com destilação artesanal realizada em Campina em pequenos lotes, garantindo um sabor equilibrado e complexo.

Leonardo Massoni, responsável pelos preparos do Feirinha, destaca o Vitória Régia, que segundo ele, apresenta um equilíbrio entre as especiarias e tons cítricos, tornando esse gin um coringa de luxo para coquetéis de diversos perfis.

Milton Lopes, bartender e mixologista do Oripi, indica o Gin The Botanist. O destilado tem uma boa apresentação com o design da garrafa que leva o nome dos seus 22 botânicos, mas se destaca pela sua produção e qualidade. Saiba tudo sobre cada uma das marcas de gin na matéria de Matheus Mans.

PUBLICIDADE

Melhor gin entre R$ 35 e R$ 130

Para aqueles que gostam de coquetelaria e querem um gin para drinques ideal para criações caseiras, o Paladar testou à cegas 11 marcar de gin mais encontradas nos supermercados entre uma faixa de preço de R$ 35 e R$ 130.

Especialistas convidados provaram uma amostra de cada vez, intercaladas com água mineral para limpar o paladar. Eles avaliariam aspecto visual, aroma, sabor e visão geral da bebida, o que inclui a harmonia da composição e as especificidades de cada gin. Confira o ranking completo.