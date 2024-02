Melhor leite condensado do mercado é de Minas Gerais; saiba qual

A Itambé alcançou o título de campeã na avaliação do teste do Paladar por meio de receitas de brigadeiro e colheradas de versões puras de leite condensado, garantindo a qualidade exigida por confeiteiros.

Conforme destacado no portal da marca, o sabor que remete ao leite em pó, combinado com a textura sedosa no brigadeiro e a aparência brilhosa, são resultados da matéria-prima selecionada do interior de Goiás e Minas Gerais.

Além disso, a empresa informa que possui unidades industriais em mais de um estado, uma em Goiânia (GO), e quatro em Minas Gerais (MG), sendo Pará de Minas, Sete Lagoas, Guanhães e Uberlândia.

Segundo a matéria de Chris Campos, a avaliação envolveu 8 marcas disponíveis nos mercados e contou com a colaboração de 5 confeiteiros. Clique aqui para ler o conteúdo completo.