Descubra as melhores marcas de leite condensado segundo especialistas

Ingrediente essencial de clássicas sobremesas brasileiras como brigadeiro e pudim, o leite condensado é um produto que nasceu de um método de conservação do leite sem necessidade de refrigeração, que consiste basicamente em adicionar açúcar ao líquido e mantê-lo em recipientes fechados.

Dessa forma, muito antes de se tornar uma guloseima, o leite condensado era um suplemento alimentar, e já chegou a ser vendido em farmácias como leite longa vida para a dieta de adultos e crianças. Hoje, o produto é comercializado em supermercados sob uma grande variedade de marcas, com fórmulas diferentes que certamente implicam no sabor, na consistência, na cor, na doçura, entre outros aspectos.

Afim de saber quais marcas oferecem melhor qualidade ao consumidor, o Paladar reuniu cinco confeiteiros para testar os leites condensados de oito fabricantes diferentes. Para isso, foram preparadas oito porções de brigadeiro, e os jurados avaliaram a performance do produto antes, durante e depois do preparo.

Levando em consideração o rendimento, as características consideradas ideais para a receita e também os aspectos do leite condensado ainda puro, como gosto e textura, os especialistas montaram um ranking e deram destaque a três marcas: Itambé, Italac e Qualitá, estabelecidas nessa mesma ordem no pódio.

Para eles, o Itambé foi eleito campeão por ter um sabor que lembra a leite em pó. No brigadeiro, o produto com leite integral deixa uma aparência brilhante, muita maciez e textura sedosa. Em segundo lugar está o Italac, feito com leite semidesnatado, que rendeu um bom brigadeiro no ponto certo para enrolar e tem sabor equilibrado.

Por fim, entra o leite condensado da Qualitá. É feito com leite integral, performou bem na panela durante o preparo do doce e rendeu uma ótima textura, com o ponto ideal para enrolar. Você pode conferir o ranking completo na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos, acessando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

